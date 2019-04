En Guyane, un habitant sur trois est Bushinengé

Passant outre l’interdiction française d’établir des statistiques ethniques, l’anthropologue américain Richard Price a publié l’an dernier une note sur la démographie des populations bushinengé en Guyane. D’après ses recherches, ceux qu’ils appellent les Marrons représentent aujourd’hui un tiers de la population guyanaise avec près de 100 000 individus. Guyaweb a traduit quelques extraits de cette note de recherche publiée en anglais dans la revue New West Indian Guide et a interrogé Richard Price sur sa démarche. Richard et Sally Price se sont interrogés sur les nouvelles données démographiques des populations marronnes en mettant à jour leur livre Les Marrons, publié…