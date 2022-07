En Guyane, les demandes d’asile en légère hausse en 2021

Les demandes d’asile déposées en Guyane ont légèrement augmenté en 2021 après une forte baisse en 2020, imputable à la pandémie de Covid-19. Environ 30% des demandes faites à Cayenne ont été admises favorablement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les ressortissants haïtiens, syriens, cubains et dominicains sont les plus représentés en Guyane. Après une année 2020 marquée par la pandémie et les restrictions de circulation qui ont fait chuter les demandes d’asile à l’échelle nationale (- 27,4 %), celles-ci repartent en légère hausse (+6,8%) en 2021 avec 103 164 demandes – toutes catégories confondues – déposées…