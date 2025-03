En Belgique, un procès pour 11, 5 tonnes de cocaïne venue du Guyana, 10 tonnes à Dunkerque et les plaidoiries s’achèvent dans l’affaire des policiers adjoints de la PAF de Guyane…

En Belgique, a commencé lundi un procès avec un Colombien et un Belge tatoué au visage en particulier pour une importation de 11, 5 tonnes (!) de cocaïne du Guyana, au port de Dunkerque la semaine dernière, on a trouvé 10 tonnes de cocaïne, dans un container, venue de notre continent, le port de Dégrad des Cannes en Guyane a révélé l’an dernier en avril 1,8 tonnes de cocaïne dans un container d’un navire de CMA-CGM grâce à un renseignement, ces deux dernières affaires ont été confiée à la Janulco, la récente Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée…

