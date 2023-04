En 2022, les rétentions administratives des étrangers sans titres ont augmenté de 30%

Ce mercredi, la Cimade, association de soutien aux sans-papiers, a rendu public son rapport 2022. Un bilan qui fait état d’une hausse des enfermements en Centre de rétention administrative, en Guyane comme dans l’Hexagone, alors que l’actualité migratoire est prégnante avec l’opération policière Wuambushu à Mayotte et le report ce mercredi du projet de loi asile et immigration du gouvernement. Plus 249 personnes. En 2022, les étrangers en situation irrégulière passés par le Centre de rétention administrative (CRA) de Matoury en vue d’une expulsion ont augmenté de près de 30% par rapport à l’année précédente, passant de 958 retenus à…