En 2017 et 2018 en Guyane, la lutte des autorités a nettement moins ciblé les mules qui ingèrent des ovules de cocaïne

Le nombre d’interpellations de mules ayant ingéré de la cocaïne aura été en chute libre en Guyane en 2017 puis en 2018. Des données qui s’expliquent. Enquête. Il s’agit de chiffres officiels sur plusieurs années que nous avait transmis le parquet courant 2018, nourris de chiffres plus récents, fournis par les douanes, et ils sont éloquents. Les taux d’interpellation de mules ayant ingéré de la cocaïne sont en chute libre en Guyane en 2017 et 2018 si l’on compare ces taux à ceux de 2016 et 2017. Voici en effet, en premier lieu, le tableau du parquet de Cayenne avec…