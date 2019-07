Drame de l’opération Harpie : «les 5 hommes qui sont rentrés dans la galerie ont été immédiatement indisposés», selon le procureur adjoint

On en sait (à peine) un peu plus quant aux circonstances ayant abouti à la mort des trois militaires du 19e Régiment du génie de Besançon, Edgar Roellinger, Cédric Guyot et Mickaël Vandeville, décédés mercredi au cours d’une opération Harpie dans le secteur Saint Jean/Petit Abounami, sur le territoire de Papaïchton, au sein du Parc Amazonien de Guyane. Le procureur adjoint Jean-Claude Belot qui assure en ce moment la permanence hiérarchique du parquet de Cayenne s’est rendu sur les lieux jeudi matin par hélicoptère en compagnie notamment du préfet de Guyane et du général commandant des forces armées locales. Il…