Dr Mirdad Kazanji : «On peut imaginer que l’épidémie puisse durer au delà du mois d’août»

Pic de l’épidémie à venir, évolution de celle-ci, drive-tests, modes de contamination, particularités de la Guyane, affaire Covidplasm, le Dr Mirdad Kazanji, directeur de l’Institut Pasteur à Cayenne s’est entretenu mardi soir avec Frédéric Farine. «Il y a différentes durées pour cette épidémie. Le pic de l’épidémie peut survenir au bout d’un mois et demi, parfois deux mois. Il varie selon les pays, selon le respect ou non des mesures barrières, on ne peut pas vraiment être affirmatif», explique le Dr Mirdad Kazanji, directeur de l’Institut Pasteur à Cayenne, d’abord interrogé sur ce point. S’agissant du pic de l’épidémie en…