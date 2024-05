Dilhan Will remporte son premier contre la montre en Guadeloupe, avant la dernière étape du Grand Prix de l’USL avec deux ascensions des Mamelles

Dilhan Will impressionne de plus en plus en Guadeloupe. Il était l’invité de l’émission de sports de Canal 10 vendredi soir. Et ce samedi après-midi, il a remporté le contre-la-montre individuel du Grand Prix de L’USL (Union Sportive Lamentinois(e)), une épreuve en 3 étapes qui se termine demain dimanche. Cela porte à 4 le nombre de succès de Dilhan Will depuis le début de la saison, un en Guyane et 3 en Guadeloupe dont un à Marie-Galante. Là, il s’agit de sa première victoire élites, dans un contre la montre individuel, dans ce département. Ils ne sont que 3 coureurs…