Dilhan Will marque les esprits en Martinique : il passe la montée de Morne Rouge, juste derrière le Colombien Soraca Cabezas, il conserve son maillot jaune

Le jeune Dilhan Will, 23 ans, conserve encore sa tunique jaune à l’issue de la plus difficile étape du Tour de la Martinique, du point de vue relief (trois grosses montées dans les 40 derniers km). Les coéquipiers de la sélection Guyane ont fait le travail pour assurer un tempo pendant les 65 premiers kilomètres plats ou vallonnés pour maintenir à distance raisonnable une échappée matinale. Dilhan Will a ensuite assuré le train dans les deux premières montées celle de Case Pilote puis de Bellefontaine. Des efforts peut-être superflus. Il a ensuite, à son train, limité les écarts sur le…