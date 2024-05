Dilhan Will, festival au Grand Prix de l’USL, qu’il enlève en renversant tout dans la dernière étape de montagne

Dilhan Will remporte son 5ème succès de l’année, en remportant le classement général du Grand Prix de L’USL qui comportait entre autres deux ascensions des Mamelles dans son ultime étape. Il a laminé le maillot jaune Kendrick Clavier et tous ceux qui le devançaient au général. Il a offert l’étape à Damien Urcel, bon grimpeur, qui est le seul coureur à être resté avec lui jusqu’à la fin de l’étape. Ambiance. Comme prévu Dilhan Will et Benjamin Le Ny de L’Union Cycliste Lamentinois(e) ont pris les devants dès la première ascension des Mamelles après 20 km de course, Damien Urcel,…