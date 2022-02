Des réseaux de cocaïne reliant la Guyane à l’Hexagone tombent régulièrement…

Cela tombe régulièrement ces dernières semaines et donne corps à l’idée suivante : des Guyanais s’installent en métropole dans différentes villes et y installent un réseau de cocaïne. «De mémoire, il y avait des villes en Bretagne (Rennes notamment), et sur la côte Ouest, puis Reims, autour de Lille et celle qui n’est pas une ville moyenne Toulouse ! », se souvient cette ex-magistrate du parquet de Cayenne qui notait alors cette pratique en vigueur depuis 2017. Ces dernières semaines, on a eu le procès de ce réseau entre Cayenne Rennes et Roubaix-Tourcoing (voir cet article), un réseau démantelé sur…