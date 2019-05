Des ouvriers exposés à l’amiante lors de travaux de rénovation au palais de justice et des agents susceptibles de l’avoir été selon la synthèse de l’expert

Si toutes les mesures d’empoussièrement réalisés par Socotec (39 prélèvements au sein du Palais de justice historique, 6 au sein de l’ex-Conseil des Prud’hommes, 8 au sein du bâtiment Lam Cham) révèlent une absence totale de fibres d’amiante dans l’air comme l’avait révélé Guyaweb en avril, l’expert, Pierre Lafargue, docteur en chimie, missionné par la Chancellerie dans ce dossier, fait un certain nombre de constats potentiellement alarmants. Il précise en particulier que cette absence de fibres d’amiante dans l’air n’y est démontrée qu’à partir de début avril. Et pour cause, comme l’avait révélé Guyaweb (voir cet article), aucun diagnostic amiante…

