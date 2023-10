Déjà au moins 39 morts, plus 7 à 10 corps repérés en forêt, le nombre d’homicides en 2023 devrait être le plus important jamais atteint en Guyane

Certes, cela ne date pas d’aujourd’hui cette situation de la Guyane, territoire le plus meurtrier de France. Dès 2005 donc bien avant 2016, l’on avait déploré un chiffre record de 42 morts (volontaires) avec nettement moins de population. Nous avons ouvert nos archives et avons comparé à l’évolution récente. La tendance s’accentue. Pour cette année, nous en sommes déjà (au moins) à 39 morts plus, selon le parquet général, à des renseignements et des éléments sur « 7 à 10 corps en forêt que nous sommes en train de repérer», confie le procureur général Joël Sollier. Soit 96 morts en…