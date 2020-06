Décision de report ou non des élections dans les jours qui viennent…

Nous pensions que les jeux étaient faits : au vu de l’intensité de la propagation du virus en Guyane, ce sera un report, mais non, la décision ne serait pas encore arrêtée. Interrogé par nos soins, le préfet de Guyane Marc Del Grande nous a indiqué ce mercredi matin, au sujet du maintien ou non du second tour des municipales : «une décision sera sans doute prise en début de semaine prochaine au vu de la dynamique épidémique.» «Attendre encore un peu (avant de décider) n’augmente-t-il pas les risques : début de campagne anticipé, rassemblements, porte à porte, réunions… ?»,…