Décès du pape François à 88 ans

En plein Lundi de Pâques, l’une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien, le Vatican a annoncé la mort du pape François. Le souverain pontife s’est éteint ce 21 avril à l’âge de 88 ans. Né Jorge Mario Bergoglio, le jésuite argentin avait été élu à la surprise générale 266e pape en 2013 après la démission historique du théologien allemand Benoît XVI.

Affaibli ces dernières semaines, le pontife argentin, qui vivait avec un poumon amputé depuis l’âge de 20 ans, était sorti de l’hôpital le 23 mars après avoir été hospitalisé pendant 38 jours pour une pneumonie bilatérale, sa quatrième et plus longue hospitalisation depuis le début de son pontificat.

Populaire et réformiste, le pape François, premier pape jésuite et sud-américain de l’Histoire, a rompu avec ses prédécesseurs en tournant l’Eglise vers les plus pauvres et en rejetant l’apparat du Vatican. Ses prises de position sur la défense des migrants, l’environnement et la justice sociale ont détoné lors de ses douze années à la tête de l’Eglise catholique.

À son bilan, quelques progrès sur la place des femmes et les droits LGBT sont aussi à noter. Pour autant, le pape François n’a jamais remis en cause les positions de l’Eglise sur l’avortement ou le célibat des prêtres. En Argentine, pays qui l’a vu naître, le pape François, entré dans les ordres à 22 ans, est également resté un personnage controversé pour ses éventuelles compromissions avec la dictature militaire du général Videla (1976-1983) qui avait chassé les péronistes du pouvoir.

Les obsèques du pape vont désormais se dérouler pendant neuf jours. Les fidèles pourront se recueillir sur sa dépouille dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Durant cette période, les cardinaux du monde entier sont invités à rejoindre le Saint-Siège pour participer au conclave durant lequel aura lieu l’élection du prochain pape.

Seuls les cardinaux de moins de 80 ans pourront faire partie du collège électoral. A raison de deux suffrages le matin et deux l’après-midi, les cardinaux, coupés du monde extérieur, voteront à bulletin secret jusqu’à ce qu’un nom recueille les deux tiers des voix. C’est alors qu’une fumée blanche s’échappant du Vatican avertira les fidèles qu’un nouveau pape, le 267e, aura été élu.

Photo : le pape argentin François est décédé lundi 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans © rawpixel.com