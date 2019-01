Débats sur la presse avec Edwy Plenel de Médiapart

Edwy Plenel, journaliste et cofondateur de Médiapart, média d’information en ligne lancé en 2008 et qui rencontre un grand succès avec aujourd’hui 150 000 abonnés, est présent cette semaine en Guyane à l’invitation de Guyane La 1ère. Il a débattu deux heures durant ce jeudi avec de jeunes étudiants guyanais sur le rôle de la presse dans la société, de quoi susciter des vocations de journalistes. Le président de Médiapart avait participé la veille à un débat sur le rôle de la presse dans la société guyanaise avec des journalistes de différents médias locaux – Guyane La 1ère, France-Guyane et Guyaweb.

Débat entre médias guyanais mercredi soir

Pour notre média Guyaweb, Frédéric Farine, enquêteur, est notamment revenu sur une affaire qui “fait en ce moment l’objet d’une demande de dépaysement judiciaire, une affaire de présumés trafic de titres de séjour et de corruption à la préfecture de Cayenne”, une affaire sortie depuis le “15 novembre” et qui compte “parmi les mis en examen l’ancien chef du bureau de l’immigration (…). Au cours de l’enquête, lors d’interceptions téléphoniques, ils se sont rendus compte que des magistrats du tribunal de grande instance étaient au téléphone avec des fonctionnaires du bureau de l’immigration de la préfecture pour donner quelques renseignements sur l’enquête, etc…” a expliqué notre confrère.

“On demande le dépaysement de l’affaire car on s’interroge sur l’apparence d’indépendance que pourra donner le tribunal (…). Depuis Jean Galmot, on n’a pas vu cela (…). On est les seuls a avoir sorti l’affaire et il n’y a eu aucune reprise” a déploré le journaliste d’investigation de Guyaweb.

“France-Guyane, la PQR (presse quotidienne régionale, ndlr), ce n’est pas forcement son rôle de faire de l’investigation (…), chacun a son rôle dans la presse” s’est dédouané Pierre Rossovitch, chef de centre pour le quotidien France-Guyane .

“Pourquoi ce n’est pas votre rôle de faire de l’investigation ? ” a rebondi Laurent Marot, journaliste de Guyane La 1ère et modérateur du débat de mercredi soir.

“C’est notre rôle mais nos contraintes quotidiennes ne le permettent pas forcément, il y a un journal qui sort tous les jours donc forcément on va plus rester sur le factuel” a répondu le journaliste de France-Guyane – devenu tout récemment FA Guyane (FA désigne France-Antilles, la marque du groupe).

Débat avec les lycéens guyanais jeudi après-midi

Edwy Plenel qui “croit beaucoup à l’idée de la transmission” a rencontré dans l’atrium de Guyane la 1ere des lycéens venus de Saint-Laurent, Kourou et Cayenne pour débattre durant deux heures sur le rôle de la presse, le droit de savoir et la responsabilité démocratique de la presse.

Il a aussi été question de la “révolution numérique” qui supprime “le papier et c’est écologique, l’imprimerie qui est une industrie lourde et la distribution un pot-au-noir avec les invendus, c’est 60 à 70% du prix d’achat d’une publication papier. Quand vous avez une technologie qui supprime cela, elle a l’avenir devant elle” a déclaré le président de Mediapart, organe de presse qui est aussi l’un des fondateurs du Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil) dont Guyaweb est membre.

“C’était très intéressant d’entendre un homme qui a de l’expérience dans le métier de la presse et du média, surtout pour des étudiants en BTS Communication, c’est une source de motivation” a réagi Raymond Noé, étudiant en 1ère année de BTS Communication. “On n’est pas assez représentés et il faudrait créer des cellules de journalistes” a t-il ajouté.

“C’est un moment fort cette rencontre avec les jeunes qui représentent l’avenir (…). L’écosystème médiatique change, donc il faudra trouver d’autres systèmes pour les toucher” a expliqué à Guyaweb Jean-Claude Ho-Tin-Noé, directeur régional de Guyane La 1ère qui est à l’initiative de la venue d’Edwy Plenel en Guyane.

Le directeur du média public souhaite continuer de “renforcer (son) rôle d’utilité social, lutter contre la fracture territoriale et communautaire”. Quant à la “révolution numérique déjà en cours”, Jean-Claude Ho-Tin-Noé rappelle que “des produits sont repris au niveau national” et que “le numérique est une nouvelle voie d’apprentissage”.

