De Cayenne au tribunal de Créteil, la route du trafic de cocaïne (1/2)

Le nombre de mules interpellées en Guyane et dans l’Hexagone a été multiplié par cinq entre 2011 et 2018. Comment les passeurs sont-ils jugés en France hexagonale ? Guyaweb a mené l’enquête au tribunal de grande instance de Créteil, dont dépend l’aéroport d’Orly. Les affaires de mules en provenance de Cayenne se suivent et se ressemblent au tribunal de grande instance (TGI) de Créteil, en région parisienne, auquel est rattaché l’aéroport d’Orly. Les magistrats jugent en comparution immédiate, au bas mot, un cas par jour de passeurs ayant emprunté la route guyanaise. En 2018, la recrudescence du trafic de cocaïne…