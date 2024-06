David Rousselin avait gravi les échelons de l’armée, de mécano à adjudant, il encourt 3 ans de prison dont 18 mois ferme, il a été pris à Matoury avec 27 kg de cocaïne dans sa valise

Le 12 juin 2015, David Rousselin 42 ans s’apprête à s’envoler à bord d’un Airbus militaire au départ de l’aéroport de Matoury à destination de Paris – Charles-de-Gaulle. Mais 27 kilos de cocaïne ont été trouvés dans sa valise. Adjudant et chef de cabine dans l’armée de l’air, rattaché à la base aérienne de Creil (Oise), il était un habitué des vols transatlantiques entre la métropole et la Guyane La juridiction de Cayenne -pourtant compétente pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l’Etat- avait, par la suite, été dessaisie de cette affaire, en toute discrétion au…

