Covid-19 : une remontée du taux de positifs depuis 5 jours en Guyane, Camopi toujours très touché

Depuis le week-end dernier, le taux de positifs au Covid-19 en Guyane est de nouveau au-dessus du seuil d’alerte : 6,6% de positifs lundi (résultats des tests du dernier week-end), avec 25 nouveaux cas sur 381 tests. Puis 7,1 % de positifs mercredi (résultats de lundi et mardi semble-t-il) avec 27 nouveaux cas sur 382 tests. Et enfin, 8,1% de positifs dévoilés par le Covid-Info de ce jeudi (tests effectués substantiellement mercredi semble-t-il) avec 47 nouveaux cas sur 581 tests. Commune la plus touchée, Camopi toujours, avec 18 nouveaux cas positifs dévoilés ce jour. Hors Camopi, le taux de positifs…