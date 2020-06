Covid-19 : un juge annule coup sur coup la mesure de quarantaine prise par le préfet à l’encontre de deux personnes en provenance de l’Hexagone, deux puis trois jours après le début des quatorzaines imposées !

Voilà deux décisions de justice qui ne donneront pas aux citoyens guyanais des gages d’efficacité et de rigueur absolues des autorités administratives en matière de lutte contre la propagation du Covid-19 : un juge des libertés et de la détention (JLD) vient en effet d’annuler coup sur coup, samedi 6 juin, puis hier dimanche 14 juin, deux mises en quarantaine décidées par le préfet de Guyane à l’encontre de deux personnes de sexe masculin arrivées par avion de l’Hexagone ce mois-ci et qui contestaient la décision administrative de quatorzaine prise à leur encontre au moment de leur arrivée sur le…