Covid-19 : Sinnamary également touchée

Comme le révélait Guyaweb hier soir tard, la commune de Sinnamary est la 16ème commune de Guyane touchée par le coronavirus (voir cet article). La commune fait d’ailleurs partie des municipalités concernées par les mesures plus restrictives édictées par l’arrêté du préfet pris hier mercredi en cours de journée (couvre feu de 21 h à 5h, couvre-feu le week-end du samedi 21h au lundi 5h etc). Une source proche des autorités nous a confirmé qu’un cas sur Sinnamary a été étayé hier par un test en laboratoire. Interrogée sur cette information depuis hier soir et, également ce matin, cette fois…