Covid-19 : second dimanche consécutif sans tests en Guyane

Ce 17 mai pour le second dimanche consécutif, aucun test PCR, le test qui permet de détecter une infection au Covid-19 n’a été effectué en Guyane où la pandémie gagne pourtant du terrain avec 51 nouveaux cas détectés en 5 jours (de mardi à samedi) : 44 cas à Saint-Georges, commune concernée par l’essentiel des tests, 3 à Matoury (cluster «familial et de travail», 3 cas s’ajoutant à un premier samedi 9 et à un second lundi 11), 1 à Kourou, 3 à Macouria (cluster familial). Version officielle de la préfecture ce dimanche pour expliquer l’absence de tests : les…