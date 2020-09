Covid-19 : rebond de l’épidémie à Camopi avec 38 cas de mercredi à dimanche et un taux de positifs de nouveau en hausse en Guyane : 8,33% sur 5 jours

Selon les derniers chiffres du Covid-Info épluchés par Guyaweb, près de 40 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués sur Camopi entre mercredi et dimanche. Une mission s’est rendue lundi à Camopi selon l’ARS. Plus globalement, le taux de positifs en Guyane est passé à plus de 8% en moyenne sur les 5 derniers jours de tests effectifs, soit sur 1668 tests effectués entre jeudi et lundi compris. Ce taux est de nouveau au-dessus de la moyenne nationale passée, pour sa part, de 7,2 à 7,4% ce week-end. Sur les cinq jours de tests précédents (du samedi 19 au mercredi 23…