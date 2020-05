Covid-19 : près de 100 cas en 3 jours, le stade 3 de l’épidémie se profile en Guyane

Les autorités ont confirmé ce lundi soir 25 nouveaux tests positifs correspondant à 25 infections supplémentaires au Covid-19 en Guyane dont 13 à Saint-Georges de l’Oyapock où plus de 3% de la population est infectée ! Cela fait tout simplement 92 cas supplémentaires en 3 jours en Guyane dont 40 de plus sur cette période rien que pour Saint Georges de l’Oyapock. 6 des 25 cas confirmés ce lundi sont en cours d’investigation pour connaître la ou les communes concernées selon l’ARS. Camopi, Kourou, l’île de Cayenne sont concernés par les autres cas identifiés. «On se dirige de plus en…