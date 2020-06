Covid-19 : Plus de 30% des tests positifs vendredi. En 8 jours : nombre de cas multiplié par 2,3 à Matoury, par 2,5 à Rémire, par 2,7 à Saint-Laurent et par 5 à Cayenne qui en compte 262, Kourou dépasse les 160 positifs, premier cas à Iracoubo

Vendredi, plus de 30% des personnes testées auront été positives, selon le bilan des analyses de vendredi dévoilées ce samedi par les autorités. C’est en premier lieu ce que l’on peut retenir. On trouve presque autant de nouveaux cas d’infection au Covid-19 vendredi que jeudi (118 contre 126) mais on trouve ces 118 cas sur nettement moins de tests effectués que jeudi. En effet, 126 tests s’étaient révélés positifs jeudi (chiffre record sur une journée depuis le début de l’épidémie) mais sur 512 tests ce qui demeure parallèlement le chiffre record d’analyses sur un jour. Il y aura donc eu…