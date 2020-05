Covid-19 : plus de 25 militaires basés à Camopi positifs, 161 cas confirmés sur Saint-Georges de l’Oyapock c’est presque 4% de sa population

Plus de 25 (et moins de 30) militaires basés à Camopi ont été testés positifs au Covid-19 depuis une semaine, a-t-on appris ce mercredi soir de source bien informée. Sollicitées depuis une semaine sur ce dossier avec envoi de questions par mails, SMS et appels téléphoniques, les forces armées de Guyane n’ont pas répondu à nos questions. Saint-Georges atteint 161 cas positifs mercredi soir avec 15 cas supplémentaires confirmés. Cela représente plus de 39% des 409 cas désormais cumulés en Guyane. Une semaine après un court communiqué sur cette affaire confirmant jeudi 21 mai, les trois premiers cas positifs de…