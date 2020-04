Covid-19 : on atteignait mardi 19 cas positifs plus «un cas certain» au village amérindien de Cécilia, 5 personnels soignants de l’hôpital de Cayenne également testés positifs

Six des sept cas supplémentaires confirmés positifs hier mardi sont six enfants du village arawak de Cécilia de Matoury, a-t-on appris mercredi de source sanitaire. Cela portait hier à 19 le nombre de cas positifs dans ce village sur 277 habitants plus un «cas certain non positif», nous avait indiqué sur ce dernier point l’ARS en fin de semaine dernière. Le 13ème cas positif remontait à vendredi. Le cas certain non positif est en quelque sorte le «cas zéro» de ce village amérindien : une jeune femme revenue de l’Hexagone fin mars, ayant présenté quelques symptômes, sans jamais être testée…