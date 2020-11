Covid-19, Mirdad Kazanji : «je crois beaucoup en un virus saisonnier dont la circulation est susceptible de s’amplifier en saison des pluies en Guyane»

Le directeur de Pasteur et virologue Mirdad Kazanji confirme une augmentation du nombre de personnes qui «se sentent malades» en Guyane avec symptomes de contamination au Covid-19 et vont se faire dépister. Un constat partagé par plusieurs laboratoires selon lui. Le DR Kazanji pense que ce Covid-19 est «saisonnier» et pourrait «s’amplifier» au cours des saisons des pluies en Guyane : décembre/janvier/février et avril/mai/juin. D’autant plus si les relâchements des comportements de prudence persistent, estime-t-il. Du côté des autorités, on escompte à terme sur un début d’immunité collective sur certains secteurs afin de limiter la casse. Ambiance. «On a des…