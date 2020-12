Covid-19 : les tout derniers chiffres, 12% de positifs en moyenne sur l’île de Cayenne la semaine dernière, plus de 11% sur Kourou-Macouria et ces deux secteurs sont au-dessus du seuil d’alerte maximal en taux d’incidence sur 7 jours !

Info Guyaweb : et franchissement du seuil d'alerte dans l'Ouest !

Selon un document interne de l’ARS arrêté au mardi 22 décembre (hier donc) que Guyaweb a pu consulter, la nouvelle progression de la pandémie de Covid-19 se poursuit sur certains secteurs de Guyane et en premier lieu sur Cayenne/Rémire-Montjoly/Matoury et Kourou-Macouria. Sur ces deux secteurs, le seuil maximal d’alerte du taux d’incidence (nombre de nouveaux cas sur sept jours rapporté à 100 000 habitants) en vigueur en France avant le reconfinement, soit 250 nouveaux cas sur sept jours rapporté à 100 000 habitants, est allégrement dépassé. On constate en revanche une stabilité (voire une légère baisse) du taux de positifs…