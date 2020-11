Covid-19 : les chiffres n’ont pas explosé la semaine dernière sur l’ensemble de la Guyane

La seconde vague du Covid-19 n’a pas encore atteint l’ensemble de la Guyane si l’on en croit les plus récents taux de positivité sur 7 jours, calculés par Guyaweb. 8,14% en moyenne du lundi 16 au dimanche 22 novembre et 166 nouveaux cas sur cette semaine mais davantage de personnes testées (2040) que la semaine précédente durant laquelle on dénombrait 161 nouveaux cas mais pour moins de tests au regard des Covid-Info successifs (1788). Les autorités sanitaires, en revanche, sont chiches en taux d’incidence commune par commune, des données manquantes qui apporteraient une vision plus précise de la situation sur…