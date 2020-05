Covid-19 : le taux d’incidence en Amapá est désormais de 510 cas confirmés pour 100 000 habitants, c’est comme s’il y avait 1530 cas en Guyane !

Et 75 cas désormais confirmés à Saint-Georges de l'Oyapock !

L’Etat d’Amapá (845 000 habitants) dépasse ce mardi la barre des 4300 cas avec 4 310 cas confirmés d’infections au Covid-19 ce qui représente un taux de plus de 0,5%,de la population de cet Etat officiellement touché par le Covid-19. Plus précisément, le taux d’incidence dans cet Etat voisin de la Guyane est désormais de 510 cas pour 100 000 habitants. C’est comme si, en Guyane, ce mardi, il y avait 1530 cas confirmés depuis le début de l’épidémie ! En Amapá, en outre, 7 446 prélèvements (137 de plus qu’hier) étaient en attente de résultats d’analyse de laboratoire cet…