Covid-19 : le Suriname a dépassé la Guyane en taux de citoyens ayant reçu une dose de vaccin (23 % contre 15%) mais pas en terme de personnes complètement vaccinées : 5% seulement de sa population

Si la vaccination a nettement progressé ces dernières semaines au Suriname, elle part de très loin. Il y a environ un mois, entre 1 et 2% de la population de ce pays était complètement vaccinée (deux doses).

Il y a eu depuis un véritable rush vers la vaccination notamment à Paramaribo il y a deux semaines. Le taux de vaccination continue depuis à être plus élevé qu’auparavant mais l’enthousiasme à se faire vacciner semble avoir été un tantinet moins effervescent cette dernière semaine.

Mais ce rush récent a néanmoins permis au Suriname de dépasser la Guyane en matière de taux de personnes ayant reçu au moins une dose : près de 23% de sa population désormais à ce jour contre un peu moins de 15% en Guyane à la mi-juin.

En Guyane, la vaccination progresse vraiment cahin-caha en moyenne : une progression de 1% pour les personnes ayant reçu leurs premières doses en une semaine, de moins de 1% pour les personnes ayant reçu leurs deux doses.

Chiffres et schémas.

Comparés aux élus guyanais que l’on n’entend pas ou peu publiquement en la matière, et pas davantage en matière d’initiatives pro-vaccinales (ou d’initiatives contre au demeurant), les élus surinamais -et notamment le gouvernement de ce pays- donnent de la voix ces dernières semaines.

Le gouvernement du Suriname est bien obligé, au regard des effets dévastateurs du Covid dans ce pays, en relation directe avec le retard pris par la vaccination.

Il y a encore eu 11 décès Covid au Suriname sur les dernières 24 heures dont deux personnes de plus mortes de forme grave de Covid à domicile faute de place dans les hôpitaux.

Cela chiffre à 152 le nombre de morts Covid dans ce pays voisin de la Guyane entre le 1er et le 19 juin.

C’est comme si la France déplorait entre 19 546 et 19 547 morts Covid en 19 jours.

A ce rythme, le Suriname va dépasser les 200 morts ce mois-ci alors que le chiffre mensuel record de décès Covid y date du récent mois de mai avec 98 victimes.

Sur les 447 personnes qui ont été testées avec écouvillons ces dernières 24 heures au Suriname, 172 se sont avérées positives soit un taux de positifs de 38,5%, c’est peu ou prou le taux moyen de ces derniers jours. Il était encore plus élevé durant la première partie du mois de juin.

39 patients sont traités jour et nuit dans les unités de soins intensifs de divers hôpitaux qui étaient censées être limitées à offrir 32 places en mai. Ces dernières semaines, des renforts de personnels et du matériel sont arrivés des Pays-Bas.

39 patients Covid en soins intensifs : « C’est le plus grand nombre de malades, depuis le début de l’épidémie dans les unités (pratiquant ce type de soins, ndlr)», note ce samedi Starnieuws.

En outre, 243 patients Covid ont été admis dans le service de soins infirmiers des établissements de santé ou hôpitaux.

Enfin, 2 342 personnes infectées par le Covid et non guéries sont censées être isolées, notamment à domicile. Une partie dont le nombre n’a pas été communiqué, n’a pas trouvé de place dans les hôpitaux du Suriname.

2342 personnes infectées et non guéries hors hôpitaux, c’est aussi un nombre record dans ce pays selon Starnieuws dans un article mis en ligne sur la situation ce samedi soir.

Au regard de cette hécatombe qui dure depuis bientôt deux mois (250 morts Covid en 50 jours du 1er mai au 19 juin), les citoyens se sont presque rués vers les centres de vaccination notamment il y a 15 jours et la semaine suivante. Cette semaine, l’effervescence paraît un tantinet se tasser même si la volonté de se faire vacciner reste concrète dans ce pays principalement sur le littoral (voir cet article et courbes ci-dessous).

Ce samedi, 135 354 personnes avaient reçu au moins leur première dose de vaccin anti-Covid au Surinam, ce chiffre a doublé en moins d’un mois, il était alors autour de 68 000 fin mai.

135 354 personnes de 18 ans et plus ayant reçu leur première dose de vaccin au Suriname, cela représente 22,9% de la population de ce pays (591 000 habitants)

Et c’est un taux encore bien plus important de la population adulte de ce pays, la population du Suriname ayant un fort taux de personnes jeunes voire très jeunes. Les personnes de 0 à 14 ans, par exemple y représentant 27% de la population.

Il y a donc, rapporté à la population, désormais bien davantage de personnes ayant reçu leur première dose de vaccin au Suriname comparativement à la Guyane française.

Au 13 juin, en effet seules 42 457 personnes avaient reçu au moins une première dose en Guyane ( y compris des personnes venues se faire vacciner de métropole, du Brésil et du Suriname dans une proportion non fournie par les autorités sanitaires de Guyane), cela représente seulement 14, 15% de la population de Guyane quand on l’estime à 300 000 habitants.

S’agissant des personnes ayant reçu leurs deux doses au Suriname, le taux est bien moindre, témoignage du retard à l’allumage de la campagne de vaccination dans ce pays : 30 431 personnes à la date de ce samedi 19 juin ont reçu leurs deux doses, soit seulement 5,15% de la population surinamaise.

Le pays a un site internet rendant compte de l’évolution de la vaccination au jour le jour (voir ci-dessus la mise à jour au samedi 19 juin).

30 431 personnes ayant suivi le schéma vaccinal complet au Suriname (un peu plus de 5% de la population), proportionnellement, c’est moins que le taux de schéma vaccinal complet en Guyane qui concernait 28 550 personnes au dimanche 13 juin soit 9,52% de la population guyanaise (en prenant là encore un quotient de 300 000 habitants).

Les courbes de la vaccination au Suriname montrent parfaitement la longue torpeur en la matière dans ce pays avant un réveil épidermique (mais après le début de l’hécatombe) qui a eu tendance à se tasser quelque peu cette dernière semaine déjà tout en demeurant à un niveau assez élevé de nouveaux vaccinés.

En Guyane, la vaccination continue à avoir du mal à atteindre les sommets et c’est un euphémisme.

Il y avait 39 426 personnes ayant reçu au moins une première dose au 6 juin. Une semaine plus tard, le 13 juin, ce nombre s’élève à 42 457 personnes. Soit seulement 3031 personnes de plus. Peu ou prou dans la même période, au Suriname, plus de 36 000 personnes avaient reçu une injection (1ères et seconde doses comprises) selon la presse de ce pays.

En Guyane, du 6 au 13 juin, le taux de primo-vaccinés rapporté à la population a donc augmenté de seulement 1%. Sur la même période de 7 jours, le taux de schéma vaccinal complet a augmenté de moins de 1%.

Il est à noter que les taux officiels de Guyanais vaccinés sont surestimés : d’une part car ils sont calculés à partir du chiffre Insee de population en Guyane au 1er janvier 2020 (soit il y a un an et demi) évaluée alors à 289 500 habitants. Or, la croissance démographique, forte en Guyane, autorise à raisonnablement penser que la population locale est désormais d’au moins 300 000 habitants. Rapporté à ce quotient plus plausible, le taux de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin est de 14,15% au 13 juin et le taux de personnes ayant un schéma complet de vaccination peut être plus justement évalué à 9,5% à cette date.

D’autre part, des gens sont venus en Guyane se faire vacciner depuis l’Hexagone (notamment quand la vaccination y était limitée aux personnes âgées), du Brésil et du Suriname. Même si les chiffres sur la question ne sont pas fournis par l’ARS, notre échange avec un expert du conseil scientifique français, le 10 juin (relire cet entretien), confirme que, pour cette autre raison, le taux de personnes vivant en Guyane et vaccinées, pourtant faible, est surestimé.

Au 13 juin, l’analyse des épidémiologistes était la suivante quant à la situation de la vaccination en Guyane avec un nombre extrêmement faible, de diabétiques vaccinés en Guyane. En Guyane, les diabétiques sont trois fois moins vaccinés qu’en France. Pourtant le diabète est un facteur de risque de Covid grave :

Ci-dessous, les courbes de l’évolution de la vaccination, en Guyane, par classe d’âge :

Derrière un ton de méthode Coué, la Lettre Pro de l’ARS du 16 juin montre vite comme la volonté de se faire vacciner demeure un chantier en gestation en Guyane : «La demande de vaccination augmente dans l’Ouest. Le 8 juin, le centre de vaccination de Saint-Laurent du Maroni avait 63 % de personnes en plus en attente de son premier rendez-vous que le 25 mai. Cela alors qu’il n’est plus obligatoire de s’inscrire pour se faire vacciner. Cette évolution traduit d’abord le fait que l’Ouest s’est moins vacciné que le reste du territoire, depuis janvier : moins de 10 % de la population du Bas-Maroni a reçu sa première dose. ».

«La semaine dernière, près de 95 habitants d’Awala-Yalimapo – qui compte environ 1 400 âmes – ont reçu leur première dose. Prochaine opération en date : une rencontre, à partir d’aujourd’hui (mercredi 16 juin, ndlr), entre des personnes du CHOG (Centre hospitalier de l’Ouest Guyanais), le Grand Conseil coutumier (GCC) et les Gran Man Paramaka et Ndjuka, soit les deux plus hautes personnalités de ces deux communautés. », poursuit la Lettre du 16 juin.

Du mercredi 16 jusqu’à ce samedi 19 juin, «le Dr Fredrik Terlutter et le médiateur culturel Pascal Sélé, de la cellule vaccination du Chog» devaient se rendre «à Langa Tabiki puis à Dritabiki, côté Suriname», toujours selon la Lettre Pro.

Une rencontre était prévue avec le Gran Man Jozef Misajere Forster (Paramaka) puis le Gran Man Bono Velanti (Ndjuka). Dans la délégation, devaient être présents Sylvio Van der Pijl et Bruno Apouyou, président et vice-président du Grand Conseil coutumier. Sur place, il était envisagé que les rejoigne le Dr Kwame Van der Hilst, le Monsieur Vaccination du Suriname, selon la Lettre Pro de l’ARS du 16 juin.

Cette rencontre a été voulue par les membres du Grand Conseil coutumier affirme encore la Lettre de l’ARS du 16 juin. « Depuis le début de la crise sanitaire, il est de notre devoir de participer aux actions de prévention, y explique Sylvio Van der Pijl. Nous sommes pleinement associés aux cellules de crise et nous suivons l’évolution de la situation. On voit que les gens sont réticents à se faire vacciner. Une première rencontre a eu lieu entre les chefs coutumiers, Pascal Sélé et les médecins du Chog, pour se faire expliquer ce qu’est le vaccin et que les chefs coutumiers puissent diffuser l’information. C’est à la suite de cela que nous avons eu le projet de rencontrer les Gran Man. ».

Sylvio Van der Pijl propulsé au départ sur Saint-Laurent du Maroni, il y a plusieurs années, par Léon Bertrand comme une sorte de chef coutumier également de fait caution politique et vice-versa «prévient qu’il ne faut pas s’attendre à voir un chef coutumier – qu’il soit Gran Man ou capitaine – encourager publiquement sa communauté à se faire vacciner», note encore la Lettre Pro de l’ARS.

« Certains chefs se sont fait vacciner. », dit Sylvio Van der Pijl. Lui-même ne l’est pas, souligne la Lettre de l’ARS

« Nous n’avons pas à dire de se faire vacciner, estime Sylvio Van der Pijl. Mais il est de notre devoir d’apporter l’information à la population, pour qu’elle puisse prendre sa décision. Quand on voit la situation, le vaccin et les plantes traditionnelles ont un rôle à jouer. Comme chef, rester à ne rien faire, ce n’est pas bon. ».

It’s a long way.

FF