Covid-19 : la hausse du taux de positifs se confirme sur l’île de Cayenne, deux morts de plus dont un homme de 44 ans, 51 cas de variants préoccupants cumulés en Guyane

41 cas de variants préoccupants sur l'île de Cayenne et Kourou

Le taux de nouveaux positifs sur l’île de Cayenne (Matoury, Rémire, Cayenne) était encore en hausse la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, passant de 4 à 6%, selon les derniers chiffres consolidés au 23 mars des autorités sanitaires dans un point de situation interne que Guyaweb a pu consulter. Les séquençages continuent de confirmer leur lot de cas de variant préoccupant P1 ou V3 (dit de Manaus) et de variant préoccupant britannique V1. 51 cas de variants préoccupants étaient ainsi confirmés en Guyane en début de semaine Et deux personnes de plus sont à déplorer parmi les…