Covid-19 : la barre des 1250 tests franchie en une journée, l’hôpital de Cayenne utilise un appareil plus rapide selon l’ARS

Mardi, moins de 21 % des personnes testées se sont révélées positives, c’est le taux le plus bas sur une journée depuis trois semaines. En effet sur 1268 tests effectués mardi, 264 se sont révélés positifs, selon le Covid-Info des autorités publié ce mercredi. L’ARS et la préfecture assurent que les 1268 tests ont été effectués sur une seule journée mardi, l’agence de santé publique l’expliquant par l’utilisation d’un appareil plus rapide (1) pour tester à l’hôpital de Cayenne. Le service communication de l’hôpital de Cayenne contacté ce mercredi soir (un peu tardivement par nos soins) au sujet de cette…