Covid-19 : Kourou est plus touchée que Cayenne en nombre de cas rapporté à la population municipale

Et plus de 7% de la population positive à Saint-Georges de l'Oyapock !

Le point épidémio de Santé Publique France permet – y compris en perspective- de souligner des réalités occultées par nos confrères et peu soulignées par les autorités administratives et de santé publique. Celle-ci notamment : jeudi, Kourou, la ville spatiale était plus touchée que Cayenne en nombre de cas de Covid-19 rapporté au nombre d’habitants dans chacune des deux municipalités. Et la ville spatiale est même plus touchée que Cayenne ces deux dernières semaines en nombre de nouveaux cas rapporté aux populations respectives des deux communes. Son incidence est donc plus forte sur cette période récente. Eclairage. Il faut d’abord…