Covid-19 : « Il est normal qu’au sein des établissements scolaires, qui englobent un tiers de la population guyanaise (…) l’on puisse dénombrer des cas positifs», note le rectorat

Le rectorat de Guyane a fini par répondre ce dimanche à nos questions adressées le 15 janvier dernier notamment sur sa gestion des cas de Covid-19 et des clusters au sein des établissements scolaires. Des questions en partie réactualisées en fin de semaine. Guyaweb : Le point épidémio hebdomadaire de l’ARS transmis aux médias le 15 janvier a fait état qu’ «entre le 7 et le 13 janvier, 11 nouveaux clusters ont été signalés, dont 9 en milieu scolaire». «Entre le 14 et le 20 janvier, 17 nouveaux clusters ont été signalés, dont (…) 10 en milieu scolaire», selon le…