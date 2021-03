Covid-19 : hausse du taux de positifs sur l’île de Cayenne, le directeur de Pasteur s’inquiète de la montée des discours «obscurantistes» en Guyane

Le taux de nouveaux positifs sur l’île de Cayenne (Matoury, Rémire, Cayenne) était en hausse la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, passant de 2 à 4%, selon les derniers chiffres consolidés des autorités sanitaires. Les séquençages continuent de révéler leur lot de cas de variant préoccupant P1 (dit de Manaus) et de variant sous surveillance (P2) selon le directeur de Pasteur en Guyane, le Dr Mirdad Kazanji qui se désole, par ailleurs, des discours caricaturaux et empiriques ayant pignon sur rue, en Guyane. Et faisant l’objet, selon nous, de traitement de complaisance, de la part de certains…