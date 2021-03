Covid-19 : deux possibles nouveaux cas de variant préoccupant de Manaus importés du Brésil en Guyane

Selon un point de situation interne (PSI) des autorités sanitaires, arrêté au mardi 2 mars et dont Guyaweb a eu connaissance, un nouveau cas de variant préoccupant (VOC : variant of concern) P1 de Manaus a été confirmé par séquençage sur un échantillon de personne testée positive au Covid-19 en Guyane (voir photo de Une) et un autre cas de VOC P1 de Manaus a été détecté par criblage pour une autre personne infectée par le Covid. Des «investigations sont en cours», précise le document. En matière d’«investigations», il ne nous a pas été précisé, en l’état, s’il s’agissait d’une…