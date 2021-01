Covid-19 : baisse des taux d’incidence et de positivité depuis près de deux semaines en Guyane, hausse des admissions en réa pour détresse respiratoire…

L'étude qui conclut aux effets du couvre feu et du confinement

Guyaweb a pu prendre connaissance du PSI (point de situation interne) au mardi 26 janvier des autorités sanitaires de Guyane en matière de pandémie du Covid-19, un document qui confirme une baisse amorcée, il y a plus d’une dizaine de jours, des taux d’incidence et de positivité sur le territoire guyanais. Pour les autorités et les professionnels de santé, néanmoins, la prudence reste de mise. Explications. Vendredi 22 janvier dernier dans sa lettre pro, l’ARS soulignait pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17 janvier : « l’incidence hebdomadaire des cas de Covid-19 cesse d’augmenter pour la première fois, en…