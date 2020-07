Covid-19 : Après Kourou puis Matoury, Macouria devient la commune du littoral la plus impactée par nombre d’habitants sur sept jours

Eclairage sur la fluctuation du taux de positifs et du nombre de tests

Selon le bulletin épidémio arrêté au jeudi 2 juillet, 8 heures, si l’on excepte le cas toujours aussi singulier de Saint-Georges de l’Oyapock à la frontière du Brésil, c’est Macouria qui s’avère cette fois la commune guyanaise ayant le plus fort taux d’incidence sur les sept derniers jours : autrement dit, le plus grand nombre de nouveaux cas positifs rapporté à un quotient de 100 000 habitants sur cette période. A Macouria, l’épidémie progresse fortement : il y avait, dans cette commune, 60 cas confirmés, le 18 juin à 8 heures, puis 140 une semaine plus tard à la même…