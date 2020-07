Covid-19 : Après Kourou, Matoury puis Macouria, Cayenne devient la ville de Guyane la plus touchée sur 7 jours par nombre d’habitants

Après Macouria, commune succédant à Matoury qui avait elle-même pris la suite de Kourou, c’est Cayenne qui s’avère cette fois la ville guyanaise ayant le plus fort taux d’incidence sur les sept derniers jours précédant le bulletin épidémiologique hebdomadaire, cette fois celui du 9 juillet : autrement dit, c’est Cayenne qui déplore le plus grand nombre de nouveaux cas positifs rapporté à un quotient de 100 000 habitants sur cette période. Cayenne, était déjà, depuis un moment, la ville la plus touchée en valeur absolue en Guyane avec 1396 cas positifs, par exemple le 2 juillet dernier à 8 heures,…