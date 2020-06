Covid-19 : 29 personnes positives au cluster de la cité Arc-en-ciel de Rémire jeudi, 217 cas à Saint-Georges, 60 à Camopi, cas à Apatou et Mana, le virus circule presque partout

Il fallait s’y attendre, notamment au regard de la dynamique de l’épidémie au Brésil, avait annoncé le Dr Mirdad Kazanji, virologue et directeur de l’Institut Pasteur à Cayenne, au regard des forts liens qui unissent nombre de résidents de Guyane à ce pays voisin, des activités en tout genre liant les deux territoires et, notamment, la circulation de personnes, liée ou non à l’or. Le relâchement de fin de confinement et de début de déconfinement produit également ses effets prévisibles : les autorités étatiques en Guyane attribuent le cluster de la cité Arc-en-Ciel de Rémire à une fête sur la…