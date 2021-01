Covid-19 : 14% de positifs au moins la semaine dernière sur Saint-Laurent du Maroni où le taux a doublé, 30% à Saint-Georges de l’Oyapock, 12 % sur l’île de Cayenne !

C’est le secteur de Saint-Laurent du Maroni qui aura connu la plus forte progression du taux de positifs Covid-19 sur les communes urbaines la semaine dernière passant de 7 à 14% par périodes comparées de 7 jours (7% du 13 au 19 décembre, idem du 20 au 26 et 14% du 27 décembre au 2 janvier). La circulation du virus paraît repartir aussi nettement à la hausse à Saint-Georges de L’Oyapock avec un taux encore plus important de positifs (30%) que sur le secteur de Saint-Laurent au regard des tests effectués la semaine dernière mais sur un bassin de population…