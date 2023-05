Cour d’appel : nouveau report du procès en diffamation de David Marigard envers Rodolphe Alexandre

L’acte 2 du procès en diffamation qui oppose David Marigard à Rodolphe Alexandre avait été reporté le 16 février dernier à aujourd’hui, jeudi 11 mai, par la Cour d’appel. Cette fois-ci il a été reporté au 13 juillet car monsieur David Marigard, qui n’était pas présent, n’avait pas non plus d’avocat, maitre José Lama n’intervenant plus dans ce dossier a-t-il informé son confrère Me Patrick Lingibé, avocat de Rodolphe Alexandre. David Marigard est poursuivi pour « diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorite publique ou un citoyen charge d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication…