Contrôle à 100% aux Pays Bas depuis 2003, en Guyane Française depuis 2022…

Au ministère de la Justice et de la Sécurité des Pays-Bas, on indique que les contrôles de tous les passagers, notamment en provenance du Suriname, ont débuté en 2003… « Les contrôles à 100 % ont commencé en 2003 » nous a indiqué Sentina Van der Meer, porte parole du Ministère de la Justice et de la Sécurité des Pays-Bas qui précise « que la même année, le contrôle à 100% du trafic de drogue sur les vols à destination de Schiphol (Amsterdam) depuis diverses régions des Caraïbes et d’Amérique latine a également été lancé. » En revanche, indique-t-elle : « Nous n’avons aucune…