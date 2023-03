Continuité territoriale : « Il faut sortir du simple constat et que l’Etat assume un peu plus ses responsabilités »

Dans le cadre d’une mission d’évaluation de la politique publique de continuité territoriale, la sénatrice Catherine Conconne (Socialiste, Écologiste et Républicain, Martinique) et Guillaume Chevrollier (Les Républicains, Mayenne) se sont rendus cette semaine en Guyane. Guyaweb les a rencontrés et leur constat est sans appel : l’Etat doit assumer davantage ses responsabilités sur ce sujet de la mobilité depuis et vers les territoires ultramarins. Le désenclavement, la mobilité sont des sujets majeurs en Guyane et conditionnent une part du développement économique, du coût de la vie, de la formation professionnelle ou encore de l’accès à la santé. Car le territoire…