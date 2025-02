Condamné à 10 ans de prison par la Cour criminelle, le père Patrice François va faire appel selon son avocat

« On va faire appel, on n’est pas d’accord » nous a déclaré au téléphone ce mardi matin Me Jocelyn Momasso Momasso (1), du cabinet d’avocats de Toulouse qui défend Patrice François. Le père Patrice François a été reconnu coupable vendredi 7 février de « viols et agressions sexuelles par personne abusant de son autorité» de prêtre. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle avec mandat de dépôt. C’était la peine qui était requise par la représentante du ministère public. Il est également définitivement interdit d’avoir une activité professionnelle ou bénévole au contact des mineurs. L’appel va…