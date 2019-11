Colloque littérature, patrimoine culturel et mémoire d’Amazonie

Il se tiendra les 14 et 15 novembre et est organisé par l’Université de Guyane en partenariat avec l’Université Fédérale de l’Amapa et du Para.

Ce colloque vise à réunir les spécialistes de la région afin d’échanger sur les questions liées au patrimoine culturel et mémoriel du bassin amazonien. Ces différents spécialistes de la région présenteront les résultats de leur recherche en suivant une approche pluridisciplinaire selon les axes suivants : les langues et littérature (orale et écrite) d’Amazonie, imaginaires et représentations, droit environnemental et droit des peuples autochtones, tradition et développement, question des frontières et rapport au territoire, études des sociétés amazoniennes/dynamiques amazoniennes, récits de voyage et regards sur l’Amazonie et enfin histoire de l’Amazonie.