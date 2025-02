Cold case, il y a 20 ans Myrtho Fowel disparaissait : suspicion de lésion due à une arme à feu dans sa vertèbre lombaire

Nous allons vous proposer une série d’épisodes sur l’affaire Myrtho Fowell, dont des ossements ont été retrouvés dans sa voiture au fond du fleuve Sinnamary en 2013 plus de 9 ans après sa disparition. Son téléphone portable désignait bien Sinnamary pourtant comme dernier signal la nuit de sa disparition en juillet 2004. Sa 307 de la CCOG (Communauté de communes de l’Ouest guyanais), volatilisée également depuis plus de 9 ans avait été préalablement repérée en septembre 2013 au cours d’une enquête, sans lien avec l’affaire Fowel, sur l’assassinat présumé d’un commerçant chinois de Guyane. Un sonar ultra-sophistiqué venu de Strasbourg…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !