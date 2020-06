Cogneau et Balata, le faux confinement

Guyaweb s’était posé la question hier quant à l’effectivité sur le terrain d’un confinement de quartiers pris par arrêté (concerté entre l’ARS et la préfecture) en vigueur depuis vendredi. Ledit arrêté stipulant notamment ceci sur le sujet : C’était prévisible : ce concept de confinement au bon vouloir des citoyens demeure illusoire. A Cogneau et Balata nous avons pu le vérifier. Premier constat ce samedi en début d’après-midi vers 13h15 : aux entrées de Balata Ouest et Cogneau, on n’a même pas mis une barrière en travers de la route comme on a pu le faire cité Arc en Ciel…